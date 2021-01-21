В Генпрокуратуре назвали основные фейки о COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Генеральной прокуратуре РФ рассказали о фейках, которые появились во время пандемии коронавируса. За 2020 год ведомство наплавило более 400 требований ограничить доступ пользователей к информации в Сети, которая нарушает законодательство. 150 требований было связано с фейковой информацией о коронавирусе.

- Чаще всего выявлялись публикации о сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертв, - рассказали Rt в ведомстве.

Популярными были новости о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города, чтобы контролировать перемещения жителей. Часто звучали призывы не верить в опасность COVID-19 и не следовать рекомендациям различных ведомств.

- Появлялись новости о том, что принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни, - перечислили в ведомстве.

Помимо этого, стали набирать популярность псевдодокументальные видео, в которых излагаются разного рода конспирологические теории о COVID-19.

В период начала пандемии с марта по май активизировались не только те, кто писал фейковые новости, но и мошенники. Появилось много сайтов, на которые предлагали купить пропуск для беспрепятственного перемещения по Москве и другим регионам. А еще мошенники рассылали «липовые» штрафы нарушителям режима самоизоляции и предлагали оплатить их банковской картой.

В января в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Это тоже порождает новости, которые часто не соответствуют действительности. Врачи отмечают, что информационная волна может спровоцировать всплеск тревожных расстройств у россиян, пишет NEWS.ru.