На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7

На Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У побережья островного государства Филиппины произошло землетрясение магнитудой 7, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сильные толчки были зафиксированы в 12.23 по времени UTC (15.23 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 219 километрах к юго-востоку от города Пундагитан. По данным специалистов, очаг залег на глубине 139 километров, сообщает местное издание Inquirer.

Землетрясение сильно ощущалось в городе Давао, являющийся одним из крупнейших в государстве.

Информация о пострадавших и возможных жертвах, а также разрушениях, не поступала.

Ранее сильное землетрясение произошло в Иркутске. Сейсмологи зафиксировали магнитуду 5.9, класс 14.7, интенсивность 8.1. Эпицентр располагался в Слюдянском районе поселка Култук, в Иркутске и Слюдянке. Толчки составили силу 5-6 баллов. Жертв и разрушений в результате ЧП не было.