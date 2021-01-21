Детеныш кита привел береговую охрану к телу огромного "родственника" в Италии

У берегов Италии нашли огромного мертвого кита Фото: Кадр видео

У берегов Италии вблизи Неаполя нашли тушу огромного кита. Его заметила береговая охрана. По словам сотрудников, это один из самых крупных мертвых китов, когда-либо найденных в Средиземном море.

Длина его туши достигает 23 метров. Сначала моряки заметили детеныша кита. Он то и вывел их ко взрослому животному. После этого сотрудники береговой охраны отбуксировали тушу кита в порт Неаполя. Причем на это у них ушла целая ночь. Сейчас биологи пытаются понять, что стало причиной смерти морского животного, пишет Der Spiegel.

Это далеко не первый случай, связанный со смертью морских животных. В сентябре 2020 года около 380 китов нашли мертвыми на западном побережье Австралии. Эксперты заявили, что это самый массовый выброс китов на берег в истории Тасмании.