Названы города-миллионники, в которых упала стоимость аренды жилья

Стоимость аренды жилья упала почти во всех крупных городах страны Фото: Мария ЛЕНЦ

В России сократилась стоимость аренды жилья. Почти во всех городах-миллионниках она упала по итогам 2020 года. Только в пяти городах фиксируется обратная тенденция – это Новосибирск, Волгоград, Омск, Красноярск и Самара.

Регионы, где максимально упали цены на аренду жилья:

Казань – 9,5% «однушки», -13% «двушки», - 16,8% «трешки»,

Санкт-Петербург - 11,4% «однушки», -14,5% «двушки», -13,2% «трешки»,

Симферополь - 7,1% «однушки», -14,6% «двушки», -16,9% «трешки»,

Москва - 10,9% «однушки», -12,9% «двушки», -13,9% «трешки»,

Ярославль - 0,3% «однушки», -8,4% «двушки», -21,8% «трешки».

- Снижение цен в мегаполисах во многом связано с оттоком рабочей силы. Во время карантина многие потеряли источник дохода и были вынуждены вернуться домой. К тому же, люди стали активно переезжать из центра на окраины, чтобы сэкономить. Это толкает собственников жилья делать скидки и бороться за клиентов, - отметил в беседе с «Российской газетой» гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Средние цены на «однушки» сегодня составляют 13,4 тысячи рублей в месяц. За «двушки» просят 18,2 тысячи рублей, а за «трешки» - 24,1 тысячи.