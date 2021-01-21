Российский тренер объяснил, почему не стоит еще раз переносить Олимпиаду из-за короновируса

Тренер объяснил, почему не стоит переносить Олимпиаду Фото: REUTERS

Провести летнюю Олимпиаду в Токио в этом году – правильное решение. Такое мнение выразил заслуженный тренер России по прыжкам в воду Сергей Гальперин. Он добавил, что полностью поддерживает решение МОК больше не переносить соревнования.

Ранее большинство японцев выступили за отмену Олимпиады либо за ее перенос на более позднее время из-за ситуации с распространением коронавирса. Однако Сергей Гальперин отметило, что это может лишить многих спортсменов возможности участвовать в главных состязаниях их жизни.

«Сегодня спортсмен молодой, а через четыре года уже может не попасть на главное соревнование в своей жизни. Для тех, кому за 27 лет, это и вовсе последний шанс, поэтому я считаю, что Олимпиаду нужно проводить», — цитирует Гальперина телеканал «360».

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет выступил категорически против переноса летней Олимпиады еще на один год. При этом спортивные состязания планируется проводить без иностранных зрителей, чтобы не допустить новой вспышки коронависруса, передает RT.