Рыжий из «Иванушек» прокатился на рыжей «Ниве»

Рыжий из «Иванушек» пересел на «Ниву». Фото предоставлено пресс-служба BY.

Солнца в Сочи стало больше: Андрей Григорьев-Апполонов, бессменный солист легендарной группы «Иванушки International», был замечен в городе на рыжей «Ниве» - такой же яркой, как и водитель за рулем.

Авто украшено строками из популярных песен «Иванушек» – рассматривать его можно долго. И не только рассматривать, но и фото сделать (конкурс организован в одном из сочинских изданий). Все, что нужно для этого - «поймать» рыжую «Ниву» на улицах города, выложить снимок, и тогда можно получить подарки - стильные мобильные аксессуары или сказочную футболку, которой больше ни у кого не будет. Ну, разве что у самого Андрея. Сочинцы активно поддержали такой конкурс, а соцсети заполняются фотографиями горожан с заметной машиной.

С Андреем тоже можно сделать селфи – певец никому не отказывает. К слову, много ли вы знаете наших артистов, разъезжающих на «Нивах»? Все-таки зачастую они стараются дистанцироваться от народа, и понятие «звездной болезни» вовсе не с потолка взялось. Ну а кому-то эта болезнь вовсе несвойственна, что радует: есть еще настоящие, народные звезды.