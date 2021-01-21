Эксперт спрогнозировал, насколько подорожают машины в 2021 году из-за утилизационного сбора

Эксперт спрогнозировал насколько вырастут цены на авто в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве обсуждают размер утилизационного сбора для производителей автомобилей. Предлагается прибавить к имеющемуся показателю 25%. Как это отразится на стоимости автомобилей для конечного потребителя – рассказал Олег Мосеев, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Он отметил, что данный сбор повышается ежегодно

- Надо честно признать, что это своего рода защита внутреннего рынка от импортной продукции. Для отечественного производителя он ниже, - отметил эксперт в беседе с ОТР.

Если говорить непосредственно о цифрах, то, скорее всего, утильсбор по импорту составит +2%, по машинам, собираемым в России от 0,5 до 1%.

Больше 80 процентов рынка – это автомобили, собранные на территории нашей страны.

- Опираясь на данные о росте цен за 2020 год, а пока консолидированных сведений нет, средняя прибавка в цене составила 10-12 процентов. Плюс новый сбор и инфляция и мы получим еще плюс 10 процентов к концу года, - заключил Моисеев.

Тем временем количество аварий с каршерингом в Москве и Санкт-Петербурге выросло в прошлом году на 340 процентов. Виновники абсолютного большинства ДТП с пострадавшими - молодые и неопытные водители, сообщает "Российская газета".