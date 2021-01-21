Роскомнадзор привлечет соцсети к ответственности за агитацию подростков к протестам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор направил в адрес социальных сетей уведомления с предупреждением о запрете распространении любой информации, привлекающей подростков к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

Сказано, что участие в подобных мероприятиях, проводимых в пандемию с нарушением установленного порядка, несёт серьезную угрозу жизни и здоровью граждан страны.

Роспотребнадзор напоминает, что за нарушение порядка по ограничению доступа к запрещенной информации владельцами социальных сетей, сайтов или другими информационными ресурсами последует наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Сказано, что после повторного нарушения штраф увеличится до одной десятой от годовой выручки социально активной страницы.

Роскомнадзор уже выявил подобные призывы в TikTok, Facebook, Twitter, YouTube и других соцсетях.

Ранее МВД и Прокуратура Москвы предостерегали граждан от посещения несанкционированных мероприятий 23 января, о которых ранее прокатилась информация в социальных сетях.