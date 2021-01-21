Конор Макгрегор перед боем с Порье впервые открыто ответил на обвинения в изнасиловании

Конор Макгрегор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сказал, что думает по поводу исковых заявлений, которые подали в отношении него в Ирландии. Некоторое время назад стало известно, что в отношении выдвинуто два заявления. Обращения связаны с делом еще 2018 года, когда его обвинили в изнасиловании. Девушка, которая пошла в суд с Макгрегором, хочет получить компенсацию от ирландца.

- Эти обвинения я могу назвать старыми новостями. Этот случай расследуется уже два года. Сейчас я чист, а в моей жизни полно позитива. Теперь мне предстоят новое испытания - бой с Дастином Пуарье, - сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции, трансляций которой проходит на сайте KP.RU.

Бой Конор Макгрегор - Дастин Порье пройдет в Абу-Даби состоится рано утром 24 января по московскому времени. Это событие станет главным на очередном "номерном" турнире UFC 257.