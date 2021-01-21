ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года

ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, сообщает пресс-служба Минюста России. постановления Большой палаты ЕСПЧ по жалобе "Грузия против России (II)" опубликовано 21 января.

В Минюсте отметили, что ЕСПЧ почти 12 лет рассматривал дело и признал, что на Россию нельзя возложить "ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года".

Кроме того, в ЕСПЧ отказались поддерживать заявление грузинской стороны о том, что Россия якобы вторглась 7 августа 2008 года на территорию Южной Осетии до нападения грузинских военных на город Цхинвал.

Вопрос денежной компенсации будут рассматривать позже.

- Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года, - сообщил уполномоченный России при ЕСПЧ - замминистра юстиции России Михаил Гальперин, слова которого привели в пресс-службе.