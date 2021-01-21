Конор Макгрегор сделал заявление по поводу боя-реванша с Хабибом: кто не хочет драться

Конор Макгрегор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как на турнире UFC в октябре 2018 года прошел бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор, все ждут - встретятся ли спортсмены снова в октагоне. Сначала отбыли дисквалификацию, а потом же - их пути разошлись. Сначала Конор ушел на покой, потом Хабиб дважды защитил чемпионский пояс. А потом Макгрегор решил вернуться, а уже сам Нурмагомедов завершил карьеру. Так будет ли реванш? Ирландец сказал:

- Я не желаю Хабибу никакого вреда. Это все в прошлом, это было в 2018 году. Все хотят этого боя, а он - не хочет. Поэтому я буду двигаться вперед. Я - в легком весе и я покажу миру, как обстоит дело. И начну это с боя против Дастина Порье, - сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции, трансляций которой проходит на сайте KP.RU.

Бой Конор Макгрегор - Дастин Порье пройдет в Абу-Даби состоится рано утром 24 января по московскому времени. Это событие станет главным на очередном "номерном" турнире UFC 257.