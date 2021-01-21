Захарова: в ближайшие дни еще несколько стран зарегистрируют "Спутник V"

Захарова рассказала, что 22 января ВОЗ начнет процесс подготовки к регистрации заявки на "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что вакцина от коронавируса "Спутник V" в ближайшие дни будет зарегистрирована еще в нескольких странах мира.

"На данный момент российская вакцина зарегистрирована, помимо России и Белоруссии, в Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане. В ближайшие дни этот список пополнится еще несколькими государствами", - передает ее слова ТАСС.

Также Захарова рассказала, что 22 января ВОЗ начнет процесс подготовки к регистрации заявки на "Спутник V".

Напомним, что "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. Препарат разработан учеными центра имени Гамалеи. Прививка "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

Ранее президент России приказал перейти от масштабной к массовой вакцинации в стране.