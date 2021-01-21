Перебив Дэйну Уайта, Конор Макгрегор высказался о Хабибе

Конор Макгрегор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В октябре 2018 года бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор вошел в историю UFC. Схватка двух звездных спортсменов получилась яркой, россиянин одержал победу. Однако же с тех пор все только и ждут шанса для новой схватки. И вот накануне турнира UFC 257 Дэйна Уайт, глава организации, сказал, что, мол, Хабиб, посмотрев грядущие бои, подумает, а может стоит возобновить карьеру.

На пресс-конференции перед боем Конор Макгрегор - Дастин Порье Уйата вновь переспросили - правда ли, мол, Хабиб, не думает возвращаться, чтоб не расстраивать свою маму, которой дал слово.

- Понимаете, друзья, - попытался начать свой ответ глава UFC Дэйна Уайт, подыскивая слова для спича.

- Мы его достанем, - перехватив иницивативу, сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции, трансляций которой прошла на сайте KP.RU.

Бой Конор Макгрегор - Дастин Порье пройдет в Абу-Даби состоится рано утром 24 января по московскому времени. Это событие станет главным на очередном "номерном" турнире UFC 257.