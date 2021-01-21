Александр Кокорин готовится к переезду в Италию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард "Спартака" Александр Кокорин высказался по поводу своего переезда в Италию в ближайшее время. Игрок не стал отрицать, что покинет московский клуб и станет игроком клуба итальянской Серии "А" - "Фиорентины".

- Да, я практически игрок «Фиорентины». Осталось пройти какие-то моменты, самое главное — медицинский осмотр. И потом подписать контракт, - приводит слова Кокорина телеканал "Матч ТВ".

Ранее, отметим, выяснилась любопытная деталь - Кокорин переезжает в Италию благодаря рекомендации тренера Роберто Манчини. А вот итальянские болельщики обсуждают грядущее появление нападающего в составе своего клуба.

В чемпионате России по футболу в Премьер-Лиге Кокорин за "Спартак" провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Оба мяча Кокорин провел с пенальти. В среднем он проводил в составе московской команды по 45 минут, и заработал 1 предупреждение.