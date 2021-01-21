Ангела Меркель потребовала освободить Алексея Навального

Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо" Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель во время своей пресс-конференции в Берлине призвала освободить из-под ареста российского политика Алексея Навального.

- Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и все правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо, - заявила на брифинге Меркель, отвечая на вопрос журналиста о её позиции по задержанию Алексея Навального.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все заявления иностранных лидеров по вопросу Навального сказаны "как под копирку". МИД рекомендовал политикам при комментировании ареста Навального помнить о международном праве.

Напомним, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального к трём с половиной годам условного лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств. Испытательный срок должен был продлиться пять лет, но 4 августа 2017 года его продлили ещё на год.

29 декабря 2020 года в России Алексея Навального объявили в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", а именно за многократные нарушения испытательного срока. Тогда же заявили, что условное осуждение ему заменят на наказание, назначенное судом.

В минувший понедельник, 18 января, как сообщал сайт KP.ru, судья Химкинского городского суда арестовала Навального на 30 суток.