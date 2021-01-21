Джен Псаки пришла в двух масках на свой первый брифинг в Белом доме

Джен Псаки надела две маски на первый брифинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, назначенный президентом США Джо Байденом, снова удивила журналистов в свой первый же после возвращения на службу брифинг. На встречу с представителями СМИ Джен Псаки надела сразу две маски: респиратор и медицинскую. Перед тем, как начать свою речь, Псаки сняла обе маски.

- Добрый вечер! Сегодня исторический день! - начала обращение к журналистам пресс-секретарь Белого дома.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что Джен Псаки, отрицая наличие украинских беженцев на территории России, заявила, что туристы стремятся побывать в горах Ростовской области.

Также сообщалось, что Джен Псаки пришла на брифинг в одном сапоге.

Также сайт KP.ru рассказывал историю жизни карьеры Джен Псаки. В 2015 году бывшая представитель Госдепа родила ребёнка.