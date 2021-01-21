Кокорин продолжит играть в Италии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свершилось! "Спартак" официально объявил о сделке с итальянской "Фиорентиной". Нападающий москвичей Александр Кокорин переезжает в Италию, где будет играть в клубе Серии "А". Кокорин с лета 2020 года играл за "Спартак", однако полностью раскрыться ему не удалось - только 8 матчей в чемпионате России.

- В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года. Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы! - сообщает пресс-служба московского "Спартака".

Ранее Кокорин уже сделал заявление по поводу своего грядущего переезда в чемпионат Италии. В чемпионате России по футболу в Премьер-Лиге Кокорин за "Спартак" провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Оба мяча Кокорин провел с пенальти. В среднем он проводил в составе московской команды по 45 минут, и заработал 1 предупреждение.