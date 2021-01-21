Путин назначил Бабича замглавы ФСВТС

Путин назначил экс-посла в Белоруссии Бабича замглавы ФСВТС. Фото:Сергей Савостьянов/ТАСС.

Президент России Владимир Путин назначил экс-посла РФ в Белоруссии, первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича замглавы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Подписанный главой государства указ опубликован на портале правовой информации.

"Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - сказано в документе.

Другим указом президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Михаилу Бабичу воинское звание генерал-майора.

Ранее Владимир Путин назначал политика Михаила Бабича новым послом России в Белоруссии. До этого Бабич занимал должность полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, а позднее был назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия.