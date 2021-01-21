Выпавший в пустыне снег посчитали предвестником конца света Фото: REUTERS

Нынешняя зима преподнесла много сюрпризов. Аномальные холода пришли во многие регионы с традиционно жаркой погодой.

Так, 17 января в провинции Асир Саудовской Аравии впервые за 50 лет выпал снег. А температура воздуха в этом регионе упала до отметки в минус два градуса.

Несколько дней назад снег выпал еще и в пустыне Сахара, вблизи алжирского города Айн-Сефра. Подобное произошло в четвертый раз за последние 42 года. До этого снегопад в Сахаре выдели только в 1979, 2017 и 2018 годах.

Все это, конечно же, вызвало множество слухов и домыслов в сети. Многие усмотрели в снегопадах отсылку к библейским пророчествам. Люди сравнили выпавший снег и последующее его таяние с реками в пустыне, знаменующими последние дни человечества, пишет Express.

Климатологи, в свою очередь, нашли другое - более научное объяснение происходящим событиям. По их словам, похолодание в некоторых регионах связано с изменением климата, которое вызвано повышением уровня кислорода.

Ранее резкое похолодание также зафиксировали во Вьетнаме и Лаосе. В северных провинциях выпал снег, а температура опустилась до 1-3 градусов ночью и +4 - +7 днем.