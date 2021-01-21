Захарова: ВОЗ готовит процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию вакцины "Cпутник V"

Захарова отметила, что еще несколько стран мира в ближайшее время зарегистрируют российскую вакцину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о планах ВОЗ относительно российской вакцины "Спутник V".

"Также я хотела бы сказать, что 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки "Cпутник V", - сообщила Захарова на брифинге.

Также Захарова отметила, что еще несколько стран мира в ближайшее время зарегистрируют вакцину, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в рамках ускоренной процедуры прививка была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении, а также Белоруссии.

Напомним, что "Спутник V" стал первой в мире прививкой от коронавирусной инфекции. Вакцину разработали ученые центра имени Гамалеи. Летом 2020 года президент Владимир Путин сообщил, что препарат зарегистрирован в России.