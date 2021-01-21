Адвокат Соболь сообщил, что ее задержала полиция

Полиция задержала Любовь Соболь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат Владимир Воронин сообщил в четверг, что полиция задержала юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь.

"Полицейские задержали ее, с их слов - за призывы выходить на несанкционированные митинги 23 января", - сказал Воронин агентству РИА Новости.

По его мнению, теперь на Соболь могут составить протокол об административном правонарушении. Он подчеркнул, что подробности задержания ему не известны. В отдел полиции его пока не пустили.

Ранее МВД и Прокуратура Москвы предостерегали граждан от участия в несанкционированных акция протеста. Роскомнадзор призвал к ответственности социальные сети, где есть информация о вовлечении несовершеннолетних россиян в подобные мероприятия. Сейчас представители шести социальный сетей вызваны для составления протокола.