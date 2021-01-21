С борта МКС сняли редкие природные явления

Редкие природные явления сняли с борта МКС. Фото:скриншот видео.

Камеры МКС засняли редкие природные явления, которые ученые называют "эльфом" и "синей струей".

Кадры опубликованы на YouTube-канале Европейского космического агентства.

На видео резкая вспышка происходит над поверхностью нашей планеты, после чего из атмосферы появляется синий световой столб.

В Европейском космическом агентстве рассказали, что вспышка обусловлена явлением под названием "эльф". Она появляется из верхней части грозовых облаков. Вспышка может достигать сотен километров в поперечнике.

"Синие струи" — это исходящие из наиболее активных центров грозовых облаков светящиеся потоки. Их свечение постепенно угасает на высоте около 50 километров.

Ученые рассказали, что оба явления достаточно редко можно наблюдать. Они практически неуловимы. При возникновении "эльф" и "синяя струя" длятся всего несколько миллисекунд.

Ранее сообщалось, что на российской сегменте МКС отказала система жизнеобеспечения.