Ученый объяснил, почему люди теряют обоняние при коронавирусе

Ученый объяснил, почему коронавируса не действует прямо на мозг человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора Центра нейрохирургии Минздрава Николай Коновалов объяснил, как коронавирус действует на наш мозг, и нервную систему.

По его словам, прямое воздействие COVID-19 на мозг не доказано, во всяком случае пока. А вот то, что коронавирус проникает в нервную систему ни у кого сомнений уже не вызывает.

- Доказательство? Да самое известное: человек, в которого внедрился вирус, теряет обоняние. А это не что иное, как результат воздействия на периферические нервы. На головной и спинной мозг грубого воздействия вируса не выявлено, - пояснил эксперт в интервью "Российской газете".

При этом, Коновалов подчеркнул, что вирус нарушает систему кровообращения. Следовательно, в голове пациента могут возникнуть нарушения этого самого кровообращения. А это почти неизбежно ведет к нарушениям функций мозга.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как восстановить мозг и нервную систему после коронавируса. По словам хирурга и реабилитолога Константина Лядова, 50% времени реабилитации пациентов уходит на тренировки когнитивных функций и внимания, координации. В целом восстановление здорового 40-летнего человека займет от трех недель до одного месяца.