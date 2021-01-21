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Европарламент принял антироссийскую резолюцию по Навальному

За подписание документа выступило абсолютное большинство депутатов
Анастасия РЫШКОВА
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Европарламент принял антироссийскую резолюцию по Навальному.

Европарламент принял антироссийскую резолюцию по Навальному.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России блогера Алексея Навального. Европарламент призвал государства-члены союза "незамедлительно препятствовать завершению проекта " "Северный поток — 2".

За резолюцию выступили 581 депутат, против — 50, воздержались — 44.

В воскресенье, 17 января, Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения и реабилитации в Германии после предполагаемого отравления. По прилету в Шереметьево его задержали. На следующий день Химкинский городской суд постановил арестовать Навального на 30 суток за многократное нарушение испытательного срока по уголовному делу.

На настоящий момент у Навального имеется две условные судимости. Первая касается растраты более 16 миллионов рублей "Кировлеса". Вторая связана с хищением свыше 30 миллионов рублей по делу "Ив Роше".

Навальный считает преследование политически мотивированным и виновным себя не признает. Российский МИД ранее комментировал ситуацию и посоветовал западным политикам заняться проблемами своих стран.