Леонид Кравчук: Санкции в отношении РФ будут "становиться разнообразнее"

Кравчук отметил, что санкции относительно РФ станут "разнообразнее". Фото: Петр Сивков/ТАСС.

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук объяснил для чего нужно расширить санкции в отношении России.

"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере, в ближайшее время", - сказал он в четверг в комментарии РБК-Украина.

Глава украинской делегации считает, что единственный способ решить конфликт на Донбассе - выдвинуть более жесткие санкции относительно России.

"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору", - сказал он.

Кравчук также оценил общую ситуацию в регионе. Он отметил, что необходима общая оценка ситуации и новые подходы к дорожной карте, а если этого не произойдет, то "надеяться на любые сдвиги в этом процессе будет невозможно".

Напомним, что Украинские власти считают, что российская сторона намеренно развязала конфликт на Донбассе. Несмотря на это, Москва неоднократно заявляла, что считает украинцев братским народом. Ранее в Киеве заявили, что Россия и Украина может примериться за один день.