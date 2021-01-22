"Немыми звонками" составляют базу данных: стоит ли брать трубку

Стоит ли отвечать на "немые звонки", рассказал эксперт Фото: Shutterstock

Звонки с неизвестных номеров - вот проблема, с которой наверняка сталкивались многие россияне. Однако есть те, по рабочим вопросам сталкивался с этим и имеет представление о так называемом "холодном обзвоне". Этот же термин зачастую употребляется в рекламе и продвижении услуг. Опытный эксперт, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал kp.ru о том, стоит ли брать трубку, если вам звонят с незнакомого номера.

Специалист согласился с версией, что одна из причин этих "дозвонов" - работа людей. То есть, человек, который звонит условному абоненту получает зарплату за определенное количество наборов номера клиентам независимо от того, воспользуются ли они услугой.

- Да, действительно, это одна из причин "немых" звонков, - отвечает Муртазин.

Также он пояснил, что могут значить звонки, если после подъема трубки человек слышит лишь музыку.

- Значит, до вас дозванивается робот. А затем идет переключение, после которого говорить с вами будет уже оператор. Нет смысла ждать соединения, если и так понятно, что это спам-звонок. Кладите трубку и занимайтесь своими делами, - отметил эксперт в беседе с kp.ru.

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