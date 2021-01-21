Washington Post: Джо Байден намерен продлить договор СНВ-3 c Россией на пять лет

Байден намерен продлить договор СНВ-3 на пять лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация нового президента США Джозефа Байдена собирается продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией на пять лет.

"Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия", - сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Крайний срок для продления договора Вашингтоном - 5 февраля. Ранее МИД РФ сообщил, что Москва положительно смотрит на продление договора СНВ с Соединенными Штатами Америки.

Напомним, что 20 января в США прошла инаугурация нового президента Джозефа Байдена. Демократ принес торжественную присягу вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис. Оба официально вступили в свои должности. Прошлый президент на церемонии, вопреки традиции, не присутствовал.