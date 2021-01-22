Почему не стоит перезванивать на телефоны с "немых звонков": эксперт назвал главные опасности

Стало известно, почему не стоит перезванивать на телефоны с "немых звонков" Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Если пропустили звонок с неизвестного номера и намерены перезвонить, то лучше от этого решения воздержаться. Опытный эксперт, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал для kp.ru главные опасности вашего звонка в ответ на "немой" дозвон.

- Когда вам звонят, это в любом случае бесплатный звонок. Если раздается звонок и тут же кидают трубку, то перезванивать на такие номера не стоит. В любом случае за звонок заплатите деньги, так как звоните вы. Но тарифицироваться звонок может по-разному: это может быть другой регион, это может быть платный номер, - объяснил специалист.

Муртазин также добавил, что понять, платный был звонок или нет, никак нельзя, поскольку это может быть как обычный городской номер, так и сотовый номер. К сожалению, обезопасить себя от таких нежелательных и потенциально опасных дозвонов тоже нельзя.

- Если вы стали получать очень много нежелательных звонков, на время подключите "блокспам", и будет вам счастье. Через две недели-месяц можно отключить услугу и посмотреть, сколько спам-звонков вы пропустили и стоит ли платить за блокировку спамеров дальше, - рассказал аналитик.

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