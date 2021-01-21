Президент Аргентины привился российской вакциной от коронавируса

Президент Аргентины привился российской вакциной "Спутником V". Фото: Twitter/@alferdez.

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился вакциной "Спутник V".

"Сегодня я привился вакциной "Спутник V". Я благодарю Центр им. Гамалеи за его научную работу, а также тех, кто работал для того, чтобы мы получили вакцину, и всех медицинских работников нашей страны", - написал он в своем Twitter.

Кроме того, глава государства призвал аргентинцев вакцинироваться. Он отметил, что "Спутник V" стал первой прививкой от коронавируса, поступившей в Аргентину.

Напомним, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. 300 тысяч доз первого компонента была доставлена в Аргентину 24 декабря.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская вакцина, созданная центром имени Гамалеи уже зарегистрирована в Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане. Она отметила, что в ближайшее время препарат будет одобрен еще в ряде стран.