Пострадавшей в аварии на Воздвиженке оказалась актриса Лилия Мачулка

На Воздвиженке в Москве автомобиль сбил пешехода. Фото: скриншот видео.

Крупная авария произошла на улице Воздвиженка в Москве. В районе дома номер 9 столкнулись автомобиль "Ауди" и такси "Киа". Один из них задел проходившую по тротуару женщину.

После происшествия движение по этой стороне дороги было остановлено. Пострадавшая находилась без сознания. Ей оказана медицинская помощь.

Источник kp.ru в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшей в результате ДТП на улице Воздвиженка в Москве оказалась Заслуженная артистка России Лилия Мачулко. Актриса находится в отделении нейрохирургии больницы имени Пирогова. У неё множественные ушибы.

За автомобилем, который сбил артистку, числится 346 неоплаченных штрафов на сумму 486 тысяч рублей. Обстоятельства ДТП устанавливаются.