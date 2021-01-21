В Харькове произошел крупный пожар в частном пансионате, погибли 15 человек

Как минимум 15 человек погибли при пожаре в частном пансионате в Харькове. Фото: Скриншот видео.

В Харькове произошел крупный пожар в частном пансионате. Об этом в четверг сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным экстренных служб в огне погибли 15 человек и еще 11 пострадали. Пожарным удалось спасти из огня девять человек.

Двухэтажный дом был переоборудован под дом престарелых. О пожаре сообщили в четверг в 16:03 мск. Огонь вспыхнул на втором этаже. Общая площадь возгорания составляет около ста квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 28 спасателей и семь единиц техники. Происшествие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Возбуждено уголовное дело. Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД лично проконтролировать расследование. Он также отметил, что причины пожара обсудят на экстренном заседании украинского правительства.