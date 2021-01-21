Саммит ЕС одобрил антигенные и ПЦР-тесты на коронавирус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Евросоюзе одобрили использование антигенных экспресс-тестов на коронавирус. Также отмечено, что признание получили и ПЦР-тесты.

Данное решение, принятое лидерами 27 стран, должно способствовать решению многих вопросов. Так, лидеры ЕС надеятся, что в странах сократится распространение инфекции и внутренний рынок начнет бесперебойно функционировать, сообщает ТАСС со ссылкой на дынные саммита ЕС.

"Взаимное признание результатов тестов на инфекцию SARS-CoV2, проводимых сертифицированными органами здравоохранения, имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения", - говорится в сообщении ЕС.

Отмечено, что общий список соответствующих быстрых антигенных тестов должен быть гибким. Эффективность тестов зависит от мутаций коронавирусной инфекции.

Напомним, что мировое сообщество в последнее время всерьез было обеспокоено выявленным в Великобритании новым штаммом коронавирусной инфекции. Многие страны приняли решение закрыть границы с Великобританией.