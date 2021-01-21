90% жителей России сталкивались с недобросовестными работодателями

10% респондентов подчеркнули, что сталкивались с беспричинным увольнением. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервис Работа.ру и СберСтрахование провели опрос среди граждан России и выяснили, что 89% респондентов сталкивались с недобросовестными работодателями. Результаты опроса были предоставлены эксклюзивно kp.ru.

Лишь каждый десятый (11%) респондент отметил, что такого опыта у них не было.

60% опрошенных указали, что недобросовестность работодателей связана с пренебрежительным отношением к их труду. 35% респондентов пожаловались на задержки в зарплате, а 28% — злоупотреблением полномочиями со стороны руководства. 25% считают, что сами начальники плохо выполняют свои обязанности.

Также опрошенные пожаловались, что работодатели позволяют звонить им в не рабочее время. Так ответил каждый пятый респондент. 18% россиян указали, что они регулярно задерживаются на работе по просьбе начальника. 10% подчеркнули, что сталкивались с беспричинным увольнением.

Опрос проводился в январе 2021 года среди 3500 тысяч россиян во всех регионах страны. В опросе приняли участие лица старше 18 лет.

Отмечено, что от случаев потери работы можно застраховать себя при помощи программ страхования дочерних компаний Сбербанка, обратившись в любое отделение или позвонив на горячую линию.