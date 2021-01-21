Байден объявил о вводе карантина для прибывающих в США Фото: REUTERS

Власти США вводят временный карантин для всех прибывающих в страну из-за рубежа лиц воздушным транспортом из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом объявил президент Америки Джо Байден.

- Мы предпримем дополнительные действия, чтобы продлить требование носить маски во время поездок между [американскими] штатами поездом, самолетом и автобусом. <...> Мы вводим новые меры в отношении лиц, прибывающих в США воздушным транспортом из других стран, - заявил Байден во время своего выступления.

Также глава государства отметил, что прибывшим в Америку на самолетах придется сдать тест на наличие covid-19 до момента вылета, а по прибытии уйти на карантин. Однако сколько именно должна длиться самоизоляция, американский лидер уточнять не стал. Не пояснил Байден и то, с какого именно числа новые меры вступят в свою законную силу, пишет ТАСС.