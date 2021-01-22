США готовы предложить России продление СНВ-3 на пять лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США намерены предложить России 5-летнее продление СНВ-3. Об этом заявила 21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

- Я могу подтвердить, что Америка намерена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет. Такая возможность предусмотрена соглашением, - заявила Псаки на брифинге, трансляцию которого вел Белый дом в Twitter.

Однако несмотря на свое заявление она затруднилась уточнить, уведомили ли уже Соединенные Штаты о своих планах российскую сторону.

Напомним, ранее сообщалось о желании нового президента США Джо Байдена продлить двусторонний договор СНВ-3 на несколько лет. Если договор не будет продлен, то его срок действия закончится уже в 2021 году. Также 20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют проявление политической воли США на продление ДСНВ.