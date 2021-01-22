В Подмосковье привившиеся от коронавируса получат QR-сертификаты

В Подмосковье привившиеся от коронавируса получат QR-коды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Подмосковье появятся специальные электронные сертификаты для тех, кто уже вакцинировался от коронавируса.

Как отметил глава региона Андрей Воробьев, электронные коды для граждан будут давать определенные преимущества.

- Ты его получишь после второй прививки - это QR-код. И, соответственно, ты будешь в этой части тоже вооружен, если в будущем нужно будет проверить, вакцинированы вы или не нет, то это будет сделать легко, - объяснил губернатор в эфире телеканала "Россия 24".

При этом не исключено, что в дальнейшем эти сертификаты в электронном виде смогут интегрировать и в европейскую систему.

Ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые первыми в мире изобрели вакцину от коронавируса. препарат показал свою эффективность в борьбе с covid-19 и безопасность для граждан. В начале августа российский Минздрав одобрил вакцину от коронавируса "Спутник V" для применения.