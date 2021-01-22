Назван возраст выхода россиян на пенсию в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году пенсии в России назначаются на полтора года раньше нового пенсионного возраста. Этот переходный период его повышения продолжается, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

- В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право гражданам на пенсию по старости, - уточнили в ведомстве.

Там же отмечается, общее увеличение возраста для россиян составило уже три года, однако пенсии в 2021 году назначаться на полтора года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.