Байден поручил разведке проверить вмешательство в американские выборы Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден поручил спецслужбам провести "полную оценку" приписываемого России вмешательства в выборы в США, а также изучить ситуацию с масштабной хакерской атакой на правительственные ведомства страны и разобраться вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, трансляция которого велась в Твиттере.

- Хотя мы работаем с Россией с целью продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия, - заявила Псаки.

Ранее сайт kp.ru писал, что американская сторона часто пытается обсуждать тему потенциального вмешательства России в американские выборы. Однако в Москве уже не раз высказывались по поводу бездоказательных обвинений и давали опровержения. Такая позиция американских властей свидетельствует лишь о наличии русофобии, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.