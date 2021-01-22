Тиньков после пересадки костного мозга заявил об осложнениях

Российский бизнесмен, основатель TCS Group (в которую входит банк "Тинькофф") Олег Тиньков рассказал, что после пересадки костного мозга у него наблюдается реакция организма в формате "трансплантат против хозяина". Предполагается, что это продлится еще несколько месяцев.

- После пересадки костного мозга у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание "трансплантат против хозяина". К сожалению, в 20% я не попал, и клетки моей спасительницы-донора теперь атакуют мою кожу и некоторые другие части тела. Это вроде продлится несколько месяцев еще, - написал Тиньков в Instagram.

Также он признался, что ежедневно принимает по 15 таблеток в рамках лечения лейкемии.