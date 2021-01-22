В Кузбассе при обрушении шахты погибли два человека. Фото: МЧС по Кемеровской области

В шахте Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области произошло обрушение горной породы в результате чего погибли два человека. Еще одного горняка на месте ЧП ищут спасатели.

Следователи СУ СК по Кемеровской области уже завели уголовное дело, выясняются все детали и обстоятельства случившегося. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- В горной выработке угольного предприятия в Ленинск-Кузнецком районе произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением. В штреке находилось 44 человека, 41 рабочего удалось вывести на поверхность. Еще три человека были заблокированы в забое. Тело двоих их низ обнаружены под завалами, поиски третьего продолжаются, - сообщили в СК.

На месте ЧП сейчас работают спасатели, МЧС региона и следственная группа, которой предстоит выяснить все детали и обстоятельства произошедшего. В том числе необходимо установить точные причины смерти горняков.