Юрист назвал новый метод мошенников обмана с квартирами

Практически в каждой сфере есть мошенники, которые обманом пытаются нажиться на проступках и доверчивости людей. Однако самые "большие акулы" обитают на рынке недвижимости. О новом риске предупредил член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев.

По мнению специалиста, все чаще россияне начали приобретать квартиры в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физических лиц. Именно тут и кроется главная опасность.

- Сегодня многие покупают квартиры в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физических лиц. И не по договору купли-продажи, а по переуступке прав по договору долевого участия. Мало кто из покупателей осознает, что при этом возникают точно такие же правовые риски, как и при покупке вторичного жилья, - рассказал эксперт "Российской газете".

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