Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Республиканцы в Сенате предложили отложить рассмотрение импичмента Трампу

Митч Макконнелл порекомендовал обвинителям из числа членов Палаты представителей передать статьи 28 января
Ася КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Лидер республиканцев в Сенате предложил отложить процесс импичмента Трампа до 13 февраля

Лидер республиканцев в Сенате предложил отложить процесс импичмента Трампа до 13 февраля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл от штата Кентукки направил график процедуры импичмента бывшего президента США Дональда Трампа и предложил начать его верхней палате после 13 февраля.

- Я направил предлагаемый график первой фазы предстоящего процесса по импичменту лидеру Шумеру, и я с нетерпением жду продолжения обсуждений с ним этого вопроса, - сказано в заявлении Макконнелла, опубликованном на его сайте.