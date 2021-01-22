Республиканцы в Сенате предложили отложить рассмотрение импичмента Трампу

Лидер республиканцев в Сенате предложил отложить процесс импичмента Трампа до 13 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл от штата Кентукки направил график процедуры импичмента бывшего президента США Дональда Трампа и предложил начать его верхней палате после 13 февраля.

- Я направил предлагаемый график первой фазы предстоящего процесса по импичменту лидеру Шумеру, и я с нетерпением жду продолжения обсуждений с ним этого вопроса, - сказано в заявлении Макконнелла, опубликованном на его сайте.