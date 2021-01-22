Иностранным агентам могут запретить организовывать публичные мероприятия Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Госдуме предложили запретить иностранным агентам организовывать публичные мероприятия. С таким предложением выступил депутат Евгений Федоров. Он уверен, что стоит ограничить в данном праве организации, которые имеют соответствующий статус.

Свое письмо Федоров направил на имя Генпрокурора России Игоря Краснова.

Депутат отмечает, что сегодня в России законодательно запрещено ряду лиц выступать в качестве организаторов публичных мероприятий. Однако в перечень не попали некоммерческие организации, которые выполняют функции иноагентов, и физические лица, внесенные в реестр иностранных СМИ.

- Прошу рассмотреть целесообразность составления полного перечня лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий, - цитирует RT обращение парламентария.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди заявила, что российские законодатели будут жестко и оперативно реагировать на факты распространения западными интернет-платформами фейковых новостей о нашей стране.

- Сегодня в Сети есть много информации, свидетельствующей о необъективности или двояком толковании событий,- отметила член Совета Федерации в беседе с ФАН.