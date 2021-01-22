Украинец пожаловался на разницу между пенсиями в Крыму и Киеве

Житель Харьковской области возмутился высокими пенсиями в Крыму. Фото: Мониторинговая миссия ООН

Житель Харьковской области пожаловался на различия между пенсией в Крыму и пенсией на Украине.

- Посмотрите, что «агрессор» в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше, - заявил мужчина в эфире украинского телеканала "Наш".

По словам мужчины, Украина должна выйти из "фарватера США" и прислушиваться к тому, "что говорит Восток". Кроме того, мужчина заявил, что не только на полуострове, но и в других частях России медицина и социальная сфера налажена лучше.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль предупредил, что через 15 лет социальные выплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава общества, при котором на одного работающего украинца будет приходиться два пенсионера и у государства не будет денег.