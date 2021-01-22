Врач-кардиолог посоветовал, как пережить резкие перепады температур Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже к выходным температура воздуха с -20 сменится на +2 градуса и дождь. Такие колебания не могут не сказываться на состоянии здоровья человека. Люди, которые восприимчивы к перепадам атмосферного давления, геомагнитным бурям, изменению влажности и температуры воздуха почувствуют ухудшение состояния.

Военный врач, кардиолог Владимир Хорошев дал несколько советов, как пережить причуды погоды.

Во время морозов атмосферное давление сильно повышено. У каждого человека имеются внутренние артериальные сосуды и барорецепторы, которые регулируют артериальное давление, они всегда ориентированы на атмосферное давление.

Те, кто страдают гипертонией, гипотоническими заболеваниями, перенесшие инсульт, инфаркт в морозы чувствуют себя плохо. У них повышенная утомляемость и слабость.

- Несколько улучшить состояние можно поменяв режим. Например, не стоит употреблять плотную пищу, лучше отдать предпочтение маленьким порциям, но увеличить частоту приема, - советует врач в беседе с ФАН. – Подойдут рыбные бульоны, а вот от продуктов, которые приводят к газообразованию лучше отказаться.

Стоит добавить в рацион овощи и зелень, а вот яблоки лучше запекать в духовке.

Людям, зависимым от погоды во время перепадов температур лучше отказаться от серьезной физической нагрузки. Поскольку наша мышечная масса еще не адаптирована к колебаниям артериального давления, она не способна четко усваивать кислород.

- Ближе к весне наладится температура, наши мышцы придут в норму. У молодых людей быстро адаптируются мышцы, пожилым это уже несвойственно, - заключил врач.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что жителям России нужно привыкнуть к аномальным погодным явлениям. В ближайшие годы резкие перепады температур будут фиксироваться чаще, пишет газета "Известия".