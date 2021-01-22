В российскую армию впервые поступил новейший разведывательный комплекс "Пенициллин"

В Вооружённые силы России поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки "Пенициллин", сообщил генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

- В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию, - приводит слова Михеева агентство РИА Новости.

Комплекс способен искать огневые позиции орудий, миномёты, РСЗО и стартовые позиции зенитных и тактических ракет, при этом одновременно корректировать стрельбы своей артиллерии, а вся аппаратура комплекса размещается на базе высокопроходимого грузовика КамАЗ.

В декабре 2018 года завершились испытания комплекса "Пенициллин". Как сообщал тогда сайт KP.ru, американское издание The National Interest признало новейший российский комплекс звукотепловой разведки серьёзной угрозой для тяжелой артиллерии армии США.