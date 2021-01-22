Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом

Качество воздуха, которым мы дышим, влияет на восприимчивость организма к инфекциям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Качество воздуха влияет на течение болезни для пациентов, заразившихся коронавирусом. Насыщенный кислородом воздух также способен снизить риск заражения COVID-19, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

- Чем больше в нём содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию, - рассказал Болибок в эфире радио Sputnik.

При этом, отметил врач, грязный воздух делает людей более восприимчивыми к инфекциям, в том числе к коронавирусу. Врач призвал постоянно контролировать приток чистого воздуха, особенно в помещении, где человек спит. Кроме того, Владимир Болибок напомнил о важности тщательной уборки помещения от пыли.

Иммунолог также отметил, что во время бодрствования человек может по необходимости проветрить комнату, где находится, а в помещении, где человек спит, он особенно активно дышит, поэтому стоит заранее обеспечить себе постоянный приток чистого воздуха.