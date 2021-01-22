WSJ сообщила о предварительной причине крушения Boeing 737 в Индонезии

Названа предварительная причина крушения самолёта в Яванском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолёт Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air мог потерпеть крушение из-за неисправности системы контроля двигателей и попытки устранить её, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на источник, близкий к расследованию авиакатастрофы.

Из записи бортового самописца стало известно, что в самолёте отказал автомат тяги одного из двух двигателей, который контролирует многие параметры полёта.

Когда пилоты это поняли, они не отключили систему, как того требует инструкция, а попытались наладить её. Это могло привести к неравномерной нагрузке на двигатель и усложнить управление самолётом.

Газета также сообщает, что самолёты Boeing 737-500 способны летать, даже если работает один двигатель. Во время подготовки пилоты проходят обучение, как поступать в таких ситуациях.