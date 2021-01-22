Япония не собирается присоединяться к договору о запрете ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония не собирается присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, который вступает в силу в пятницу, 22 января. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, отметив, что лучше страна будет следовать простому сокращению ядерного вооружения

«У нас нет идеи подписывать этот договор. Более подходящим является следовать путем по реальному продвижению сокращения ядерного оружия», - сказал глава японского правительства.

Напомним, изначально в так называемый «ядерный клуб» входили США, Россия, Франция, Великобритания, и Китай, позже к ним присоединились Израиль, Индия, Пакистан и КНДР. В конце октября прошлого года Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия, который вступит в силу 22 января 2021 года. Москва, как и другие члены «ядерного клуба» не поддержали ДЗЯО. НАТО выступила с заявлением о том, что соглашение противоречит существующей архитектуре разоружения.