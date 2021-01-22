Google угрожает отключить поисковую систему в Австралии Фото: REUTERS

Корпорация Google заявила о намерении отключить свой интернет-поиск в Австралии. Как сообщила директор регионального отделения компании Мел Сильва, континент останется без поисковика, если власти страны примут закон о выплатах за контент, подчеркнув, что это является не угрозой, а лишь реальностью после приема такого закона.

«Если закон будет принят, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к поиску Google в Австралии», – приводит Sydney Morning Herald слова Сильвы на слушаниях в австралийском сенате.

Власти Австралии готовят закон, согласно которому технологические компании будут обязаны договариваться с местными издателями и вещателями о выплатах за их контент. При отсутствии конкретных договоренностей размер платы определит специальный арбитр, которого назначит государство.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что правительство не удастся запугать подобными угрозами со стороны технологических компаний.